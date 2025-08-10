RU

Взрывы и пожары: ВСУ нанесли удар по НПЗ в Саратовской области

Фото: Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ 10 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью ВСУ атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому НПЗ в России, сообщили в украинском военном ведомстве.

По данным штаба, после попадания БПЛА на территории предприятия прогремели взрывы и начался пожар.

Завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ, поставляющим нефтепродукты для российских оккупационных войск. Его годовая мощность - около 7 млн тонн нефти.

В Генштабе отметили, что удары по военно-экономическим объектам РФ имеют целью снизить потенциал врага и приблизить завершение войны.

Атака на НПЗ в Туапсе

В ночь на 14 марта в российском Туапсе прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке дронов и "прилете" по местному нефтеперерабатывающему заводу. На объекте произошел пожар.

Стоит отметить, что это не первая атака на НПЗ в Туапсе. Завод также был атакован в ноябре прошлого года.

Как отмечал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, этот завод входит в число крупнейших в России, имеет мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год. По его словам, НПЗ имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.

