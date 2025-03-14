Не перша атака. Дрони атакували НПЗ у Туапсе, чим він важливий

В ніч на 14 березня дрони атакували НПЗ у Туапсе (Краснодарський край). Цей завод відіграє велику роль у логістиці постачання пального.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Був атакований Туапсинський НПЗ. Вже не перша атака", - написав він.

Чим важливий цей НПЗ

За даними Коваленка, цей завод входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. До того ж НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

"Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни", - зазначили у ЦПД.

Це підприємство також є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.