Вибухи в Харкові. Відомо про постраждалих, людей просять лишатись в укриттях

За його словами, окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. На місці подій вже працюють екстренні служби.

Оновлено 20:08.

Синєгубов повідомив, що медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували 3 чоловіків із осколковими пораненнями. Також одній людині надали допомогу на місці.

Він також спростував інформацію щодо жертв.

"На щастя, загиблих немає", - написав він у Telegram.

Оновлено 19:50.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті обстрілів міста росіянами вже відомо про семеро постраждалих. Також є непідтверджена інформація щодо загиблого.

"На місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу. Постраждалих на даний момент семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого", - написав він в Telegram.

"Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, в частині областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Водночас у Харкові місцеві чули звуки вибухів. Це вже другий за добу удар росіян по місту.

Наразі як в Харкові, так і в області все ще оголошено про тривогу. Про небезпеку попереджають і в Донецькій області.

Фото: карта тривог в Україні (alerts.in.ua)

Ситуація в Харківській області

Як відзначив голова ОВА, протягом минулої доби ворог застосовував міномети й артилерію проти прикордонних й прифронтових населених пунктів Харківської області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Вночі 16 липня, російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 01:30 з території Бєлгородської області

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