В Україні оголошено повітряну тривогу. У Харкові було чути вибухи

У низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу. А у Харкові було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу було оголошено у Києві та Київській області. А також у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Оновлено 19:07.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків вдруге з початку доби був під ударом ворога.

"Попередньо влучання в Основʼянському районі. Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", - написав він в Telegram.

Окрім цього повітряну тривогу було відмінено у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській областях.

Оновлено 19:05.

У Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Однак у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.

Жителі Харкова у соцмережах повідомляють про звуки вибухів у місті.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни завдали удару по місту.

"Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він.

Фото: карта тривог в Україні (alerts.in.ua)

Російські обстріли

Російські загарбники регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників і ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.

Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".

Раніше авіаційний експерт, у коментарі РБК-Україна колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав головні міфи про "Кинджали".

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