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Взрывы в Харькове. Известно о пострадавших, людей просят оставаться в укрытиях

Фото: Россия обстреляла Харьков 16 июля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 16 июля, в Харькове во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. По предварительным данным, есть 4 пострадавших

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Обновлено 20:08.

Синегубов сообщил, что медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали 3 мужчин с осколочными ранениями. Также одному человеку оказали помощь на месте.

Он также опроверг информацию о жертвах.

"К счастью, погибших нет", - написал он в Telegram.

Обновлено в 19:50.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрелов города россиянами уже известно о семи пострадавших. Также есть неподтвержденная информация о погибшем.

"На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар. Пострадавших на данный момент семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем", - написал он в Telegram.

"Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Опасность вражеских ракетных ударов остается", – написал Синегубов.

Напомним, в части областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. В то же время в Харькове местные слышали звуки взрывов. Это уже второй в сутки удар россиян по городу.

Пока как в Харькове, так и в области все еще объявлено о тревоге. Об угрозе предупреждают и в Донецкой области.

Фото: карта тревог в Украине (alerts.in.ua)

Ситуация в Харьковской области

Как отметил председатель ОВА, за прошедшие сутки враг применял минометы и артиллерию против приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

Ночью 16 июля, российские оккупанты прибегли к ракетным ударам по территории Харькова. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 01:30 с территории Белгородской области

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