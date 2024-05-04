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Вибухи у Харкові: місто атакують дрони

Фото: пролунали вибухи у Харкові (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові вночі 4 травня пролунало кілька вибухів. Повітряні сили повідомляли про атаку дронів на місто та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова та бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про вибухи.

"Місто під ворожим ударом. Будьте обережні", - повідомив мер міста.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив про ворожі безпілотники у місті.

"Ворожі дрони в районі міста Харкова. Не залишайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено", - повідомив генерал.

Оновлено 00:59 : у Харкові пролунав ще один вибух. Повітряні Сили повідомили про рух шахедів.

На даний момент у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

 

Атаки росіян по Харкову

Нагадаємо, що 3 травня росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, окупанти скинули керовану авіабомбу. Загинула жінка, є постраждалі.

Також наприкінці квітня росіяни атакували Київський район Харкова. Відомо про одного загиблого та 10 постраждалих.

Днем раніше, російські війська запустили по місту керовані авіаційні бомби. Жителі чули вибухи, є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХарківВибухиАтака дронів