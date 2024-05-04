Вибухи у Харкові: місто атакують дрони

У Харкові вночі 4 травня пролунало кілька вибухів. Повітряні сили повідомляли про атаку дронів на місто та область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова та бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.
Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про вибухи.
"Місто під ворожим ударом. Будьте обережні", - повідомив мер міста.
Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив про ворожі безпілотники у місті.
"Ворожі дрони в районі міста Харкова. Не залишайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено", - повідомив генерал.
Оновлено 00:59 : у Харкові пролунав ще один вибух. Повітряні Сили повідомили про рух шахедів.
На даний момент у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що 3 травня росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, окупанти скинули керовану авіабомбу. Загинула жінка, є постраждалі.
Також наприкінці квітня росіяни атакували Київський район Харкова. Відомо про одного загиблого та 10 постраждалих.
Днем раніше, російські війська запустили по місту керовані авіаційні бомби. Жителі чули вибухи, є поранені.
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