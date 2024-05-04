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Взрывы в Харькове: город атакуют дроны

Фото: прозвучали взрывы в Харькове (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове ночью 4 мая прозвучало несколько взрывов. Воздушные силы сообщали об атаке дронов на город и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова и бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об взрывах.

"Город под вражеским ударом. Будьте осторожны" , - сообщил мэр города.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил об вражеских беспилотнитках в городе.

"Вражеские дроны в районе города Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено", - сообщил генерал

Обновлено 00:59: в Харькове прогремел еще один взрыв. Воздушные Силы сообщили об движении шахедов.

В данный момент в городе и области объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

 

Атаки россиян по Харькову

Напомним, что 3 мая россияне ударили по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации оккупанты сбросили управляемую авиабомбу. Погибла женщина, есть пострадавшие.

Также в конце апреля россияне атаковали Киевский район Харькова. Известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Днем ранее, российские войска запустили по городу управляемые авиационные бомбы. Жители слышали взрывы, есть раненые.

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ХарьковВзрывыАтака дронов