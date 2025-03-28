Вибухи у Дніпрі, тривога по областях: Росія масово атакує Україну "Шахедами"

Як повідомили у Повітряних силах, росіяни традиційно запустили декілька груп безпілотників з різних напрямків. Відомо, що дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської.

Також одна з груп безпілотників заходила з Сумської області.

Інформація щодо руху ворожих ударних дронів:

БПЛА на Сумщині, курс - західний;

БПЛА на Чернігівщині, курс - західний;

БПЛА на Полтавщині, курс - південний;

БПЛА на Харківщині, курс - південно-західний;

БПЛА на Дніпропетровщині, курс - північно-західний;

БПЛА на Запоріжжі, курс - північний;

БПЛА на Херсонщині, курс - північний.

Вибухи у Дніпрі

На тлі дронової атаки голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у Дніпрі.

"Через атаку дронів виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється", - повідомив він.

Де оголошено тривогу

Минулі обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 27 березня російські окупанти запустили по Україні 86 безпілотників. Тоді сили ППО збили 42 дрони, ще 26 безпілотників були локаційно втрачені.

А вчора ввечері російська армія ввечері вдарила дронами-камікадзе по Запоріжжю та області. Через ворожу атаку у місті було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Також російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед" ввечері 26 березня. У місті сталися декілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.