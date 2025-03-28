Взрывы в Днепре, тревога по областям: Россия массово атакует Украину "Шахедами"

Как сообщили в Воздушных силах, россияне традиционно запустили несколько групп беспилотников с разных направлений. Известно, что дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской.

Также одна из групп беспилотников заходила из Сумской области.

Информация о движении вражеских ударных дронов:

БПЛА на Сумщине, курс - западный;

БПЛА на Черниговщине, курс - западный;

БПЛА на Полтавщине, курс - южный;

БПЛА на Харьковщине, курс - юго-западный;

БПЛА на Днепропетровщине, курс - северо-западный;

БПЛА на Запорожье, курс - северный;

БПЛА на Херсонщине, курс - северный.

Взрывы в Днепре

На фоне дроновой атаки председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре.

"Из-за атаки дронов возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется", - сообщил он.

Где объявлена тревога

Прошлые обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 27 марта российские оккупанты запустили по Украине 86 беспилотников. Тогда силы ПВО сбили 42 дрона, еще 26 беспилотников были локально потеряны.

А вчера вечером российская армия вечером ударила дронами-камикадзе по Запорожью и области. Из-за вражеской атаки в городе был поврежден инфраструктурный объект.

Также российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.