Взрывы в Днепре, тревога по областям: Россия массово атакует Украину "Шахедами"

Вечером пятницы, 28 марта, Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога, а в Днепре раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Как сообщили в Воздушных силах, россияне традиционно запустили несколько групп беспилотников с разных направлений. Известно, что дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской.
Также одна из групп беспилотников заходила из Сумской области.
Информация о движении вражеских ударных дронов:
На фоне дроновой атаки председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре.
"Из-за атаки дронов возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется", - сообщил он.
Напомним, в ночь на 27 марта российские оккупанты запустили по Украине 86 беспилотников. Тогда силы ПВО сбили 42 дрона, еще 26 беспилотников были локально потеряны.
А вчера вечером российская армия вечером ударила дронами-камикадзе по Запорожью и области. Из-за вражеской атаки в городе был поврежден инфраструктурный объект.
Также российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.
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