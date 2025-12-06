Вибухи в Дніпрі та потужні прильоти у Фастові під Києвом: все про масовану атаку на Україну

Російська Федерація в ніч на 6 грудня знову атакує Україну. Одночасно з масованим нальотом дронів противник застосував балістику та ракети "Кинджал", є інформація про прильоти щонайменше у Фастові під Києвом, Дніпрі та області.

РБК-Україна розповідає головне про комбіновану атаку РФ на зараз.

Головне

Україну з вечора масовано атакують дрони

Вночі росіяни вдарили балістикою та ракетами "Кинджал"

Вибухи лунали в Києві, Фастові, Дніпрі та Дніпропетровській області

Фастів зазнав сильних ударів, були прильоти по залізничній інфраструктурі

Атака триває, під ранок очікуються крилаті ракети

Чим росіяни атакують Україну

Масована атака почалася ввечері. Спочатку росіяни запустили рої дронів із півночі та сходу, пізніше ударні безпілотники також залітали з боку окупованих територій на півдні.

Станом на 03:00 БПЛА все ще фіксувалися в Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та низці інших областей України.

Близько 01:20 по всій території оголосили ракетну небезпеку. Спочатку росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал", слідом - балістичні ракети. Вибухи було чути в Києві, області, Дніпрі, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Приблизно за годину противник запустив другу хвилю "Кинджалів".

Моніторингові пабліки також відзначають нові запуски дронів. Крім того, під ранок очікується атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації РФ.

Київ і область

Під час комбінованої атаки було чутно вибухи в Києві. Місцева влада повідомила про роботу ППО, Повітряні сили - про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю. Станом на цей момент інформації про наслідки немає.

Ймовірно, кінцевою ціллю "Кинджалів" міг бути не Київ. Принаймні, міський голова Макарова Київської області Вадим Токар повідомив, що вибухи близько 01:38 та 02:29 - наслідки балістичної хвилі через проліт "Кинджалів" далі на захід.

Водночас відомо про прильоти у Фастові. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура.

У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів. Затримки контролюються, а диспетчери подбають про можливі пересадки, обіцяють в УЗ.

Ймовірно, були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Дніпро та область

Про масовані удари повідомив також в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. За його словами, були атаковані Дніпро та область, але подробиць він не навів.

Згідно з даними Повітряних сил, регіон атакували дрони і балістичні ракети. Повідомлялося про вибухи під Кривим Рогом. Найімовірніше, в районі міста Зеленодольськ. Принаймні мер Дмитро Невеселий у своєму Facebook повідомив про удари балістикою.

Зазначимо, як відомо, у Зеленодольську розташована Криворізька ТЕС.