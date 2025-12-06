Взрывы в Днепре и мощные прилеты в Фастове под Киевом: все о массированной атаке на Украину

Российская Федерация в ночь на 6 декабря снова атакует Украину. Одновременно с массированным налетом дронов противник применил баллистику и ракеты "Кинжал", есть информация о прилетах как минимум в Фастове под Киевом, Днепре и области.

РБК-Украина рассказывает главное о комбинированной атаке РФ на сейчас.

Главное

Украину с вечера массированно атакуют дроны

Ночью россияне ударили баллистикой и ракетами "Кинжал"

Взрывы гремели в Киеве, Фастове, Днепре и Днепропетровской области

Фастов подвергся сильным ударам, были прилеты по ж/д инфраструктуре

Атака продолжается, под утро ожидаются крылатые ракеты

Чем россияне атакуют Украину

Массированная атака началась вечером. Сначала россияне запустили рои дронов с севера и востока, позже ударные беспилотники также залетали со стороны оккупированных территорий на юге.

По состоянию на 03:00 БПЛА все еще фиксировались в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и ряде других областей Украины.

Около 01:20 по всей территории объявили ракетную опасность. Сначала россияне запустили аэробаллистические ракеты "Кинжал", следом - баллистические ракеты. Взрывы были слышны в Киеве, области, Днепре, Днепропетровской и Запорожской областях. Спустя около часа противник запустил вторую волну "Кинжалов".

Мониторинговые паблики также отмечают новые запуски дронов. Кроме того, под утро ожидается атака крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации РФ.

Киев и область

Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу. По состоянию на данный момент информации о последствиях нет.

Вероятно, конечной целью "Кинжалов" мог быть не Киев. По крайней мере, городской голова Макарова Киевской области Вадим Токарь сообщил, что взрывы около 01:38 и 02:29 - последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжалов" дальше на запад.

В то же время известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура.

В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходит через Фастов. Задержки контролируются, а диспетчеры позаботятся о возможных пересадках, обещают в УЗ.

Вероятно, были прилеты по ж/д вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

Днепр и область

О массированных ударах сообщил также и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. По его словам, были атакованы Днепр и область, но подробностей он не привел.

Согласно данным Воздушных сил, регион атаковали дроны и баллистические ракеты. Сообщалось о взрывах под Кривым Рогом. Вероятнее всего, в районе города Зеленодольск. По крайней мере, мэр Дмитрий Невеселый в своем Facebook сообщил об ударах баллистикой.

Отметим, как известно, в Зеленодольске находится Криворожская ТЭС.