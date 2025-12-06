ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Взрывы в Днепре и мощные прилеты в Фастове под Киевом: все о массированной атаке на Украину

Киев, Суббота 06 декабря 2025 03:19
UA EN RU
Взрывы в Днепре и мощные прилеты в Фастове под Киевом: все о массированной атаке на Украину Иллюстративное фото: украинский спасатель ликвидирует последствия ударов (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Данила Крамаренко

Российская Федерация в ночь на 6 декабря снова атакует Украину. Одновременно с массированным налетом дронов противник применил баллистику и ракеты "Кинжал", есть информация о прилетах как минимум в Фастове под Киевом, Днепре и области.

РБК-Украина рассказывает главное о комбинированной атаке РФ на сейчас.

Главное

  • Украину с вечера массированно атакуют дроны
  • Ночью россияне ударили баллистикой и ракетами "Кинжал"
  • Взрывы гремели в Киеве, Фастове, Днепре и Днепропетровской области
  • Фастов подвергся сильным ударам, были прилеты по ж/д инфраструктуре
  • Атака продолжается, под утро ожидаются крылатые ракеты

Чем россияне атакуют Украину

Массированная атака началась вечером. Сначала россияне запустили рои дронов с севера и востока, позже ударные беспилотники также залетали со стороны оккупированных территорий на юге.

По состоянию на 03:00 БПЛА все еще фиксировались в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и ряде других областей Украины.

Около 01:20 по всей территории объявили ракетную опасность. Сначала россияне запустили аэробаллистические ракеты "Кинжал", следом - баллистические ракеты. Взрывы были слышны в Киеве, области, Днепре, Днепропетровской и Запорожской областях. Спустя около часа противник запустил вторую волну "Кинжалов".

Мониторинговые паблики также отмечают новые запуски дронов. Кроме того, под утро ожидается атака крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации РФ.

Киев и область

Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу. По состоянию на данный момент информации о последствиях нет.

Вероятно, конечной целью "Кинжалов" мог быть не Киев. По крайней мере, городской голова Макарова Киевской области Вадим Токарь сообщил, что взрывы около 01:38 и 02:29 - последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжалов" дальше на запад.

В то же время известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура.

В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходит через Фастов. Задержки контролируются, а диспетчеры позаботятся о возможных пересадках, обещают в УЗ.

Вероятно, были прилеты по ж/д вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

Днепр и область

О массированных ударах сообщил также и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. По его словам, были атакованы Днепр и область, но подробностей он не привел.

Согласно данным Воздушных сил, регион атаковали дроны и баллистические ракеты. Сообщалось о взрывах под Кривым Рогом. Вероятнее всего, в районе города Зеленодольск. По крайней мере, мэр Дмитрий Невеселый в своем Facebook сообщил об ударах баллистикой.

Отметим, как известно, в Зеленодольске находится Криворожская ТЭС.

При подготовке использовались данные Воздушных сил, Telegram и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, мэра Макарова Вадима Токаря и Facebook городского головы Зеленодольска Дмитрия Невеселого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Кривой Рог Днепропетровская область Фастов Война России против Украины Атака дронов Ракетная атака Кинжал
Новости
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне