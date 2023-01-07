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Вибухи чуло все місто. Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Фото: Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 7 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог атакував околиці населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Вибухи, які нещодавно чуло все місто - це ще один доказ того, що росія - це країна без честі та совісті", - зазначив посадовець.

Куртєв вказав, що наразі всі деталі атаки з'ясовуються.

"Одне ми зараз знаємо точно: Росія - країна-терорист", - підкреслив секретар Запорізької міськради.

Він також закликав громадян бути уважними й перебувати в укриттях. Адже загроза повторного обстрілу зберігається.

Нагадаємо, ввечері 7 січня росіяни обстріляли Харків із комплексів С-300, а у Краматорську пролунали вибухи.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України