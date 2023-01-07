Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Российские оккупанты вечером 7 января нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг атаковал окрестности населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"Взрывы, которые недавно слышал весь город, - это еще одно доказательство того, что Россия - это страна без чести и совести", - отметил чиновник.
Куртеев указал, что все детали атаки выясняются.
"Одно мы сейчас знаем точно: Россия - страна-террорист", - подчеркнул секретарь Запорожского горсовета.
Он также призвал граждан быть внимательными и находиться в укрытиях. Ведь угроза повторного обстрела сохраняется.
Напомним, вечером 7 января россияне обстреляли Харьков из комплексов С-300, а в Краматорске раздались взрывы.
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