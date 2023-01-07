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Росіяни обстріляли Харків із С-300, у Краматорську чутно вибухи: є загиблий

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Субота 07 січня 2023 23:18
Росіяни обстріляли Харків із С-300, у Краматорську чутно вибухи: є загиблий Фото: Росіяни обстріляли Харків із С-300, у Краматорську чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 7 січня атакували Харків. У місті було чутно чотири вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають ударів", - зазначив посадовець.

Водночас у мережі пишуть, що ворог веде обстріл комплексами С-300 з Бєлгородської області.

Вказують також, що до 7 вибухів пролунало у Краматорську та Краматорському районі Донецької області.

Оновлено (23:37)

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що було зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі.

Наразі на місці події працюють співробітники ДСНС.

Оновлено (00:02)

Згідно з уточними даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів росіян загинув 50-річний чоловік.

Нагадаємо, 7 січня росіяни обстріляли Сумську область. Для атак противник використовував дрони, з яких скидав вибухівку.

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харков Війна Росії проти України
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