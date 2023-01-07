Росіяни обстріляли Харків із С-300, у Краматорську чутно вибухи: є загиблий
Російські окупанти ввечері 7 січня атакували Харків. У місті було чутно чотири вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають ударів", - зазначив посадовець.
Водночас у мережі пишуть, що ворог веде обстріл комплексами С-300 з Бєлгородської області.
Вказують також, що до 7 вибухів пролунало у Краматорську та Краматорському районі Донецької області.
Оновлено (23:37)
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що було зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі.
Наразі на місці події працюють співробітники ДСНС.
Оновлено (00:02)
Згідно з уточними даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів росіян загинув 50-річний чоловік.
Нагадаємо, 7 січня росіяни обстріляли Сумську область. Для атак противник використовував дрони, з яких скидав вибухівку.
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