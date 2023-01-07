Росіяни обстріляли Харків із С-300, у Краматорську чутно вибухи: є загиблий

Російські окупанти ввечері 7 січня атакували Харків. У місті було чутно чотири вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають ударів", - зазначив посадовець. Водночас у мережі пишуть, що ворог веде обстріл комплексами С-300 з Бєлгородської області. Вказують також, що до 7 вибухів пролунало у Краматорську та Краматорському районі Донецької області. Оновлено (23:37) Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що було зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі. Наразі на місці події працюють співробітники ДСНС. Оновлено (00:02) Згідно з уточними даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів росіян загинув 50-річний чоловік.