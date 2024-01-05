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Вибухи у Бєлгороді: пошкоджено понад 30 автомобілів, є поранені (фото)

Білгород, П'ятниця 05 січня 2024 03:07
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Вибухи у Бєлгороді: пошкоджено понад 30 автомобілів, є поранені (фото) Фото: після вибухів у Білгороді пошкоджено понад 30 автомобілів, є поранені (t.me/v_v_demidov/2753)
Автор: Владислав Прийменко

У російському Бєлгороді пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Бєлгорода Валентина Демидова.

За словами мера міста Валентина Демидова, за попередньою інформацією є постраждалі.

"Внаслідок обстрілу цієї ночі за попередньою інформацією двоє чоловіків постраждали. З осколковими пораненнями їх госпіталізували - медики надають допомогу", - написав Демидов.

Також, за словами мера, відомо про пошкодження понад 30 автомобілів та близько 130 шибок у квартирах будинків. Міський голова виклав фотографії наслідків.

Фото: наслідки вибухів у Бєлгороді (t.me/v_v_demidov/2753)

Вибухи у Росії

У російських населених пунктах часто трапляються різні вибухи, особливо у прикордонних регіонах.

Так, 4 січня вибух чули у Новоросійську (Краснодарського краю РФ). Росіяни казали про роботу системи ППО через нібито ракетну атаку.

Також ми писали, що росіяни заявили про нібито обстріли Курської області, пошкодження електропідстанції та відключення світла в кількох населених пунктах.

2 січня жителі Бєлгорода чули вибухи. В місті включили сирену ракетної небезпеки.

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Російська Федерація вибухи Бєлгород
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