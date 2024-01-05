Взрывы в Белгороде: повреждено более 30 автомобилей, есть раненые (фото)
В российском Белгороде прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова.
По словам мэра города Валентина Демидова, по предварительной информации есть пострадавшие.
"В результате обстрела этой ночью по предварительной информации двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали - медики оказывают помощь", - написал Демидов.
Также, по словам мэра, известно о повреждениях более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов. Городской голова выложил фотографии последствий.
Фото: последствия взрывов в Белгороде (t.me/v_v_demidov/2753)
Взрывы в России
В российских населенных пунктах часто происходят различные взрывы, особенно в приграничных регионах.
Так, 4 января взрыв слышали в Новороссийске (Краснодарского края РФ). Россияне сказали о работе системы ПВО из-за якобы ракетной атаки.
Также мы писали, что россияне заявили об якобы обстрелах Курской области, повреждении электроподстанции и отключениях света в нескольких населенных пунктах.
2 января жители Белгорода слышали взрывы. В городе включили сирену ракетной опасности.
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