У Курській області заявили про нібито обстріл електропідстанції та відключення світла

Росіяни заявили про нібито обстріли Курської області, під час яких було пошкоджено підстанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта у Telegram.

Російський чиновник стверджує, що у Желєзногорському районі під час "повітряної атаки" була пошкоджена електропідстанція. За його словами, відключення світла сталися у декількох населених пунктах.

Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через перепади напруги стався прорив теплотраси.

"Опалення немає у 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. Наслідки атаки усуваються", - написав губернатор.

Ситуація у Бєлгороді

Нагадаємо, з 30 грудня росіяни скаржаться на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети.

Сьогодні зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а губернатор заявив, що "ситуація напружена".