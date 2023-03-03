Вибухи, атаки дронів та зіткнення банд: Подоляк вказав на наслідки втрати контролю всередині РФ

"Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, - усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни", - написав він.

При цьому Подоляк підкреслив, що Україна не причетна до внутрішніх конфліктів у Росії.

Нагадаємо, вчора жителі Підмосков'я чули гучний вибух. До цього в Коломенському районі Московської області впав дрон за 10 метрів від об'єкта "Газпрому".

До того ж, вчора у російських ЗМІ заявляли про нібито проникнення українських диверсантів у прикордонні населені пункти Брянської області. Проте пізніше виявилось, що до провокацій причетні бійці "Російського добровольчого корпусу".

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