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Вибухи, атаки дронів та зіткнення банд: Подоляк вказав на наслідки втрати контролю всередині РФ

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П'ятниця 03 березня 2023 12:20
Вибухи, атаки дронів та зіткнення банд: Подоляк вказав на наслідки втрати контролю всередині РФ Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська влада втрачає контроль усередині країни. Атаки безпілотників та зіткнення бандформувань і є прямими наслідками розв'язаної Росією війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, - усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни", - написав він.

При цьому Подоляк підкреслив, що Україна не причетна до внутрішніх конфліктів у Росії.

Нагадаємо, вчора жителі Підмосков'я чули гучний вибух. До цього в Коломенському районі Московської області впав дрон за 10 метрів від об'єкта "Газпрому".

До того ж, вчора у російських ЗМІ заявляли про нібито проникнення українських диверсантів у прикордонні населені пункти Брянської області. Проте пізніше виявилось, що до провокацій причетні бійці "Російського добровольчого корпусу".

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Михайло Подоляк Російська Федерація
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