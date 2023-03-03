Взрывы, атаки дронов и столкновения банд: Подоляк указал на последствия потери контроля внутри РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Взрывы на критических объектах; неизвестные дроны, которые атакуют российские регионы; столкновения бандформирований; партизаны, атакующие населенные пункты, - все это прямые последствия потери контроля внутри России. И все это следствия войны", - написал он.

При этом Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к внутренним конфликтам в России.

Напомним, вчера жители Подмосковья слышали громкий взрыв. До этого в Коломенском районе Московской области упал дрон в 10 метрах от объекта "Газпрома".

К тому же, вчера в российских СМИ заявляли о якобы проникновении украинских диверсантов в приграничные населенные пункты Брянской области. Однако позже оказалось, что к провокациям причастны бойцы "Русского добровольческого корпуса".

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