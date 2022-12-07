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Вибухи на аеродромах у РФ: Ігнат пояснив, що зроблять у Кремлі, але Україні "не легше"

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Росія, Середа 07 грудня 2022 09:59
Вибухи на аеродромах у РФ: Ігнат пояснив, що зроблять у Кремлі, але Україні "не легше" Фото: спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Після вибухів на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" російське командування може перемістити стратегічну авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

"Ця "бавовна", яка відбулася з незрозумілих причин на території РФ, вона спричинила реакцію. Може будуть зроблені заходи з переміщення техніки. Летальні апарати, які були пошкодженні, вони будуть довгий час відновлюватися. Від цього радісно, але не легше, бо у РФ ще багато літаків такого типу. Але кожна "бавовна" нам на радість, будемо дивитися як противник буде на це реагувати", - сказав він.

Раніше Reuters писало про те, що росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після того, як на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, вранці стало відомо, що на російських аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

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