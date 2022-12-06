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Росія може розосередити свої бомбардувальники після вибухів на аеродромах, - Reuters

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Вівторок 06 грудня 2022 20:36
Росія може розосередити свої бомбардувальники після вибухів на аеродромах, - Reuters Фото: Росія може розосередити свої бомбардувальники після вибухів на аеродромах (tupolev.ru)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після того, як на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, кілька неназваних високопосадовців країн Заходу розповіли, що удари по авіабазам стали найдальшими на території Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Якби це були вони (українці - ред.)... Це показує, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, і це сильно турбує росіян... Психологічно, я думаю, це завдасть удару", - заявив один з чиновників.

При цьому офіційні особи підкреслили, що саме на аеродромі "Енгельс" РФ зберігає свої стратегічні бомбардувальники дальньої дії, але тепер доведеться подумати про їхнє переміщення.

"Це може призвести до того, що бомбардувальники будуть розосереджені. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими... (у тому, що - ред.) десь безпечно", - додав чиновник.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків інциденту на авіабазі "Дягілєво". На них можна побачити пошкоджений стратегічний бомбардувальник.

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