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Взрывы на аэродромах в РФ: Игнат объяснил, что сделают в Кремле, но Украине "не легче"

Новина українською →
Россия, Среда 07 декабря 2022 09:59
Взрывы на аэродромах в РФ: Игнат объяснил, что сделают в Кремле, но Украине "не легче" Фото: спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

После взрывов на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" российское командование может переместить стратегическую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Київ".

"Этот "хлопок", который произошел по непонятным причинам на территории РФ, он вызвал реакцию. Может будут сделаны меры по перемещению техники. Летальные аппараты, которые были повреждены, они будут долгое время восстанавливаться. От этого радостно, но не легче, потому что у РФ еще много самолетов такого типа. Но каждый "хлопок" нам на радость, будем смотреть как противник будет на это реагировать", - сказал он.

Ранее Reuters писало о том, что россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после того, как на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, утром стало известно, что на военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

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