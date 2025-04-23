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Вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ: пожежа охопила склад, що відбувається зараз

Фото: пожежа охопила 51-й арсенал ГРАУ РФ у Володимирській області майже повністю (скріншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Після вибухів 22 квітня пожежа охопила 51-й арсенал ГРАУ РФ у Володимирській області майже повністю. Йде вторинна детонація.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"51-й арсенал ГРАУ добре так згорів, вторинна детонація, пожежа охопила його майже повністю", - розповів він.

Вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ РФ

22 квітня у Володимирській області пролунали вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ. Місцеві повідомляли про вогняну кулю та стовб диму.

Зокрема, гучні звуки вибухів було чути у селищі Барсове. Поблизу цього селища і розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Через вибухи і пожежу, що почалася, з найближчих населених пунктів оголосили евакуацію. А місцеві мешканці заявили, що незадовго до вибухів було чути звуки безпілотників.

Зазначимо, що на 51-му арсеналі ГРАУ зберігалися близько 105 тисяч тонн озброєння і ракет різного типу. Як писало РБК-Україна раніше, це була одна із найскладніших цілей для ураження, зважаючи на те, як його охороняють.

Росіяни, вирішивши не зізнаватися в атаці дронів на арсенал, вигадали свою причину вибухів на великому складі з озброєнням.

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