Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ: пожар охватил склад, что происходит сейчас

Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ РФ

22 апреля во Владимирской области прогремели взрывы на 51-м арсенале ГРАУ. Местные сообщали об огненном шаре и столбе дыма.

В частности, громкие звуки взрывов были слышны в поселке Барсово. Вблизи этого поселка и расположен 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Из-за взрывов и начавшегося пожара из ближайших населенных пунктов объявили эвакуацию. А местные жители заявили, что незадолго до взрывов были слышны звуки беспилотников.

Отметим, что на 51-м арсенале ГРАУ хранились около 105 тысяч тонн вооружения и ракет различного типа. Как писало РБК-Украина ранее, это была одна из самых сложных целей для поражения, учитывая то, как его охраняют.

Россияне, решив не признаваться в атаке дронов на арсенал, придумали свою причину взрывов на большом складе с вооружением.

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