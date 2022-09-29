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Вибухами на "Північному потоці" РФ може намагатися відвернути увагу від України, - Міноборони Естонії

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Таллінн, Четвер 29 вересня 2022 12:34
Вибухами на "Північному потоці" РФ може намагатися відвернути увагу від України, - Міноборони Естонії Фото: вибухами на "Північному потоці" РФ може намагатися відвернути увагу від України (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вибухами на газопроводі "Північний потік" Росія може намагатися відвернути увагу Заходу від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура в ефірі естонського телеканалу.

"Росія хотіла б, щоб європейські країни, союзники НАТО займалися своїми внутрішніми справами. Це все для того, щоб Росія могла спокійно займатися Україною", - припустив міністр.

При цьому він додав, що в певний момент газопровід доведеться лагодити і це вимагатиме охорони. Тому є небезпека, що цими діями РФ закриє доступ до Балтійського моря.

"А тепер уявіть: одного прекрасного дня в міжнародних ЗМІ з'являється новина про те, що російські військові кораблі прямують у Данські протоки для охорони на час ремонту трубопроводу, і, сюрприз-сюрприз, створюють там якийсь міхур ППО, тим самим закриваючи доступ у Балтійське море. Росія не робить жодного кроку без стратегічного інтересу", - зазначив Певкур.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Сьогодні у Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків".

Шведські сейсмологи припустили, що витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

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