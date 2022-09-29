Взрывами на "Северном потоке" РФ может пытаться отвлечь внимание от Украины, - Минобороны Эстонии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура в эфире эстонского телеканала.

"Россия хотела бы, чтобы европейские страны, союзники по НАТО занимались своими внутренними делами. Это все для того, чтобы Россия могла спокойно заниматься Украиной", - предположил министр.

При этом он добавил, что в определенный момент газопровод придется чинить и это потребует охраны. Поэтому есть опасность, что этими действиями РФ закроет доступ к Балтийскому морю.

"А теперь представьте: в один прекрасный день в международных СМИ появляется новость о том, что российские военные корабли направляются в Датские проливы для охраны на время ремонта трубопровода, и, сюрприз-сюрприз, создают там какой-то пузырь ПВО, тем самым закрывая доступ в Балтийское море. Россия не делает ни одного шага без стратегического интереса", - отметил Певкур.