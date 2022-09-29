ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Взрывами на "Северном потоке" РФ может пытаться отвлечь внимание от Украины, - Минобороны Эстонии

Новина українською →
Таллин, Четверг 29 сентября 2022 12:34
Взрывами на "Северном потоке" РФ может пытаться отвлечь внимание от Украины, - Минобороны Эстонии Фото: взрывами на "Северном потоке" РФ может пытаться отвлечь внимание от Украины (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Взрывами на газопроводе "Северный поток" Россия может пытаться отвлечь внимание Запада от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура в эфире эстонского телеканала.

"Россия хотела бы, чтобы европейские страны, союзники по НАТО занимались своими внутренними делами. Это все для того, чтобы Россия могла спокойно заниматься Украиной", - предположил министр.

При этом он добавил, что в определенный момент газопровод придется чинить и это потребует охраны. Поэтому есть опасность, что этими действиями РФ закроет доступ к Балтийскому морю.

"А теперь представьте: в один прекрасный день в международных СМИ появляется новость о том, что российские военные корабли направляются в Датские проливы для охраны на время ремонта трубопровода, и, сюрприз-сюрприз, создают там какой-то пузырь ПВО, тем самым закрывая доступ в Балтийское море. Россия не делает ни одного шага без стратегического интереса", - отметил Певкур.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Сегодня в Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков".

Шведские сейсмологи предположили, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток Эстония Война в Украине
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана