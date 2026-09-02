Вибух на вокзалі в Німеччині зупинив рух поїздів, є постраждалі

На головному залізничному вокзалі Аугсбурга пролунав вибух невідомого об'єкта. Поліція повністю оточила станцію, двоє людей дістали легкі травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
На головному залізничному вокзалі Аугсбурга в Німеччині вибухнув поки що неідентифікований об'єкт. Невдовзі після цього поліція виявила поблизу підозрілий предмет.
Наразі відомо, що станцію повністю оточили, рух поїздів призупинено, порушений і громадський транспорт. Поліцейська операція триває з п'яти ранку.
За словами речника поліції, двоє людей дістали легкі травми. За даними газети Augsburger Allgemeine, постраждалі - 18-річний чоловік і 17-річна дівчина, обидва перехожі. Вибухом також пошкодило вікна.
На місці події працює Державне управління кримінальної поліції (LKA) із фахівцем зі знешкодження бомб та роботом-сапером.
Нагадаємо, на початку серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 виявили дрон із вибухівкою.
Тоді ж Бундесвер повідомляв, що кількість інцидентів із безпілотниками в Німеччині вимірюється сотнями.