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Вибух на вокзалі в Німеччині зупинив рух поїздів, є постраждалі

10:46 02.09.2026 Ср
1 хв
Що саме вибухнуло, поліція поки не встановила
aimg Валерія Абабіна
Фото ілюстративне: Поліція Німеччини (Getty Images)

На головному залізничному вокзалі Аугсбурга пролунав вибух невідомого об'єкта. Поліція повністю оточила станцію, двоє людей дістали легкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

На головному залізничному вокзалі Аугсбурга в Німеччині вибухнув поки що неідентифікований об'єкт. Невдовзі після цього поліція виявила поблизу підозрілий предмет.

Наразі відомо, що станцію повністю оточили, рух поїздів призупинено, порушений і громадський транспорт. Поліцейська операція триває з п'яти ранку.

За словами речника поліції, двоє людей дістали легкі травми. За даними газети Augsburger Allgemeine, постраждалі - 18-річний чоловік і 17-річна дівчина, обидва перехожі. Вибухом також пошкодило вікна.

На місці події працює Державне управління кримінальної поліції (LKA) із фахівцем зі знешкодження бомб та роботом-сапером.

Нагадаємо, на початку серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 виявили дрон із вибухівкою.

Тоді ж Бундесвер повідомляв, що кількість інцидентів із безпілотниками в Німеччині вимірюється сотнями.

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