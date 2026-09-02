Взрыв на вокзале в Германии остановил движение поездов, есть пострадавшие

На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии взорвался пока неидентифицированный объект. Вскоре после этого полиция обнаружила поблизости подозрительный предмет.

Пока известно, что станцию полностью оцепили, движение поездов приостановлено, нарушен и общественный транспорт. Полицейская операция продолжается с пяти часов утра.

По словам спикера полиции, два человека получили легкие травмы. По данным газеты Augsburger Allgemeine, пострадавшие – 18-летний мужчина и 17-летняя девушка, оба прохожие. Взрывом также повредило окна.

На месте происшествия работает Государственное управление криминальной полиции (LKA) со специалистом по обезвреживанию бомб и роботом-сапером.