Кількість інцидентів з дронами у Німеччині вже вимірюється сотнями, - Бундесвер
У Німеччині дедалі частіше фіксують польоти невідомих безпілотників, а загальна кількість таких інцидентів уже вимірюється сотнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Представник Оперативного командування Бундесверу заявив, що кількість повідомлень про помічені дрони почала помітно зростати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Водночас останнім часом такі повідомлення стали регулярними.
"Кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, значно зросла та утримується на стабільному рівні", - наголосив він.
У Бундесвері зазначили, що переважно йдеться про поодинокі безпілотники. Водночас військові іноді фіксують і цілі рої дронів.
Представник Оперативного командування не став розкривати деталі окремих інцидентів чи повідомляти додаткову інформацію про них.
У Німеччині говорять й про ширші гібридні загрози
Проблема з безпілотниками є лише однією зі складових ширшої безпекової ситуації, з якою стикається Німеччина.
У Бундесвері зазначили, що країна щодня має справу з різними формами гібридних загроз. Серед них - дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.
При цьому в німецькому військовому командуванні не стали прямо пов'язувати зафіксовані польоти безпілотників із конкретною державою.
Нагадаємо, один із останніх резонансних інцидентів стався в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига. Роботу летовища тимчасово призупинили після того, як біля злітної смуги виявили підозрілий дрон із вибухівкою неподалік українського вантажного літака Ан-124.
Згодом слідчі знайшли біля місця атаки антену, а на дроні та вибухівці — сліди ДНК. Безпілотник, за даними слідства, спеціально модифікували для атаки. Правоохоронці також перевіряють можливий російський слід.