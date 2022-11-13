ua ru
Нд, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибух в Стамбулі. Інформації про українців серед жертв немає, - МЗС

Новость на русском →
Неділя 13 листопада 2022 16:41
Вибух в Стамбулі. Інформації про українців серед жертв немає, - МЗС Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі Стамбулу, на вулиці Істикляль, стався вибух. Інформації щодо українців серед постраждалих наразі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС Олега Ніколенка.

"Дмитро Кулеба (Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, - ред.) терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль", - пише Ніколенко.

За словами речника МЗС, відповідно до попередньої інформації, українців серед постраждалих немає.

"Телефон «гарячої лінії» українського консульства: +905306125577", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що місцева влада Стамбулу вже виступила з офіційною заявою щодо вибуху, однак подробиці буде повідомлено громадськості згодом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стамбул Турция
NEWS
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі