Вибух в Стамбулі. Інформації про українців серед жертв немає, - МЗС

В центрі Стамбулу, на вулиці Істикляль, стався вибух . Інформації щодо українців серед постраждалих наразі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС Олега Ніколенка.

За словами речника МЗС, відповідно до попередньої інформації, українців серед постраждалих немає.

"Дмитро Кулеба (Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, - ред.) терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль", - пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що місцева влада Стамбулу вже виступила з офіційною заявою щодо вибуху, однак подробиці буде повідомлено громадськості згодом.

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