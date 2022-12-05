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Вибух на Троєщині в Києві: рятувальники розкрили деталі інциденту

Фото: у Києві на Троєщині вибухнув газовий балон (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Газовий балон вибухнув у багатоповерхівці на столичній Троєщині ввечері 4 грудня. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Києві в Facebook.

За даними рятувальників, вибух стався близько 20:46 у 22-поверховому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі столиці. Фахівці встановили, що у квартирі на 17 поверсі вибухнув газовий балон без послідуючого горіння.

Внаслідок вибуху зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальної кімнати, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири. Від уламків вибуху пошкоджені припарковані біля будинку три легкові автомобілі, а також кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах.

Лікарі госпіталізували 38-річного орендатора квартири, який отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї.

До ліквідації наслідків залучили 12 рятувальників та три одиниці техніки.

У ДСНС закликають жителів Києва обережно користуватися газом та дотримуватися правил безпеки.

Фото: у Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що у багатоповерхівці на Троєщині пролунав вибух.

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КиївВибухТроещинаДСНС