У Києві на Троєщині у багатоповерхівці стався вибух
У Києві сьогодні, 4 грудня, в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєва стався гучний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на соцмережі.
За словами очевидців, у багатьох квартирах багатоповерхівки на Троєщині внаслідок вибухової хвилі вилетіли шибки і навіть склопакети цілком. Також у будинку почалася пожежа. Імовірно, на одному з поверхів міг вибухнути генератор.
Раніше повідомлялося, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже з завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.
Раніше ми писали, що у Херсоні продовжуються роботи з відновлення світла. В даний час електропостачання є 85% городян.
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