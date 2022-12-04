У Києві на Троєщині у багатоповерхівці стався вибух

У Києві сьогодні, 4 грудня, в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєва стався гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на соцмережі.

За словами очевидців, у багатьох квартирах багатоповерхівки на Троєщині внаслідок вибухової хвилі вилетіли шибки і навіть склопакети цілком. Також у будинку почалася пожежа. Імовірно, на одному з поверхів міг вибухнути генератор.

Раніше повідомлялося, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже з завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.

Раніше ми писали, що у Херсоні продовжуються роботи з відновлення світла. В даний час електропостачання є 85% городян.

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