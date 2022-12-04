ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві на Троєщині у багатоповерхівці стався вибух

Новость на русском →
Київ, Неділя 04 грудня 2022 21:47
У Києві на Троєщині у багатоповерхівці стався вибух Фото: у Києві на Троєщині у багатоповерхівці стався вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві сьогодні, 4 грудня, в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєва стався гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на соцмережі.

За словами очевидців, у багатьох квартирах багатоповерхівки на Троєщині внаслідок вибухової хвилі вилетіли шибки і навіть склопакети цілком. Також у будинку почалася пожежа. Імовірно, на одному з поверхів міг вибухнути генератор.

Раніше повідомлялося, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже з завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.

Раніше ми писали, що у Херсоні продовжуються роботи з відновлення світла. В даний час електропостачання є 85% городян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії