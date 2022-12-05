RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв на Троещине в Киеве: спасатели раскрыли детали инцидента

Фото: в Киеве на Троещине взорвался газовый баллон (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Газовый баллон взорвался в многоэтажке на столичной Троещине вечером 4 декабря. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Киеве в Facebook.

По данным спасателей, взрыв произошел около 20:46 в 22-этажном доме по улице Марины Цветаевой в Деснянском районе столицы. Специалисты установили, что в квартире на 17 этаже взорвался газовый баллон без последующего горения.

В результате взрыва разрушена смежная стена комнаты, балкон, оконная рама с окном спальной комнаты, облицовка ванной комнаты и мебель, частично разрушена стена соседней квартиры. От обломков взрыва повреждены припаркованные у дома три легковых автомобиля, а также кондиционеры на 5, 10, 13 и 14 этажах.

Врачи госпитализировали 38-летнего арендатора квартиры, получившего незначительные ожоги верхних конечностей, головы и шеи.

К ликвидации последствий привлекли 12 спасателей и три единицы техники.

В ГСЧС призывают жителей Киева осторожно пользоваться газом и соблюдать правила безопасности.

Фото: в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, вчера мы сообщали, что в многоэтажке на Троещине раздался взрыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрывТроещинаГСЧС