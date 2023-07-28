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Вибух у Таганрозі: влада ввела режим надзвичайної ситуації

Фото: у Таганрозі ввели режим надзвичайної ситуації після вибухів (t.me/Fateev_A_E)
Автор: Іван Носальський

Влада Таганрога вирішила запровадити в районі, де сьогодні пролунав потужний вибух, режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Таганрога Андрія Фатєєва в Telegram.

За його словами, на місці події працюють екстрені служби. Також планується "надати всю допомогу" постраждалим внаслідок інциденту та "організувати роботу з обстеження руйнувань".

"У районі події буде запроваджено режим надзвичайної ситуації", - додав Фатєєв.

Вибух у Таганрозі

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, Telegram-канали почали розповсюджувати відео, на якому над Таганрогом був помітний густий дим. Вони писали, що у місті прогримів потужний вибух.

Згодом Міністерство оборони Росії нафантазувало, що місто нібито атакувала Україна за допомогою зенітного ракетного комплексу С-200. За легендою відомства країни-агресора, всі ракети, які летіли у бік міста, "збили, але там упали уламки".

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також розповідав про 12 постраждалих внаслідок події.

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