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Взрыв в Таганроге: власти ввели режим чрезвычайной ситуации

Фото: в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после взрывов (t.me/Fateev_A_E)
Автор: Иван Носальский

Власти Таганрога решили ввести в районе, где сегодня прозвучал мощный взрыв, режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Таганрога Андрея Фатеева в Telegram.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Также планируется "оказать всю помощь" пострадавшим в результате инцидента и "организовать работу по обследованию разрушений".

"В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации", - добавил Фатеев.

Взрыв в Таганроге

Напомним, сегодня, 28 июля, Telegram-каналы начали распространять видео, на котором над Таганрогом был заметен густой дым. Они писали, что в городе прогремел мощный взрыв.

Позже Министерство обороны России нафантазировало, что город якобы атаковала Украина при помощи зенитного ракетного комплекса С-200. По легенде ведомства страны-агрессора, все ракеты, которые летели в сторону города "сбили, но там упали обломки".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также рассказывал о 12 пострадавших в результате происшествия.

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