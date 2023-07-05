Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе", - написав міністр.

Він додав, що під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити.

В Офісі генпрокурора при цьому зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти.

У відомстві уточнили, що спробу втечі підсудний зробив, коли перебував у вбиральні. Після цього він закрився всередині конвойного приміщення.

"Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються", - додають у ОГП.

Вибух у Шевченківському райсуді

Нагадаємо, сьогодні у будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій.

Як розповіло джерело РБК-Україна, зловмисник - чоловік, який у 2015 році кинув гранату у нацгвардійців під будівлею Верховної ради. Ним виявився Ігор Гуменюк - колишній боєць добровольчого батальйону "Січ".

Пізніше на території суду пролунало ще кілька вибухів, після яких туди заїхали автомобілі швидкої допомоги.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.