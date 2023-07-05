Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: злоумышленник погиб на месте

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя", - написал министр.

Он добавил, что во время штурма помещения ранения получили два бойца КОРДа. Их жизни спасли щиты.

В Офисе генпрокурора при этом отметили, что начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи.

В ведомстве уточнили, что попытку побега подсудимый совершил, когда находился в уборной. После этого он закрылся внутри конвойного помещения.

"Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются", - добавляют в ОГП.

Взрыв в Шевченковском райсуде

Напомним, сегодня в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых подорвал там взрывное устройство.

Как рассказал источник РБК-Украина, злоумышленник - мужчина, который в 2015 году бросил гранату в нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Им оказался Игорь Гуменюк - бывший боец добровольческого батальона "Січ".

Позже на территории суда прозвучали еще несколько взрывов, после которых туда заехали автомобили скорой помощи.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.