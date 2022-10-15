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Вибух на шахті в Туреччині: кількість жертв зросла у понад 10 разів

Фото: Кільксть жертв унаслідок вибуху на шахті в Туреччині зросла до 25 осіб (aa.com)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей. Водночас постраждали 11 осіб, з яких 4 перебувають у реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter турецького міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджи.

"На жаль, кількість жертв у Бартині досягла 25 осіб. Маємо 11 постраждалих, які перебувають на лікуванні", - зазначив посадовець.

Коджа вказав, що 4 з поранених перебувають у реанімації, із них 1 - у важкому стані.

За його словами, раніше постраждалих літаками швидкої допомоги доправили до опікових центрів Анкари та Стамбула.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня було відомо, що жертвами вибуху на шахті в Туреччині стало 2 людей.

Місцеві журналісти припускали, що причиною інциденту став метан, який часто накопичується у вугільних шахтах.

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Турция