На шахті в Туреччині стався вибух: дві людини загинули, десятки під завалами
Внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини двоє людей загинули і 20 отримали поранення, 49 людей все ще заблоковано під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
В Управлінні з боротьби зі стихійними лихами Туреччини заявили, що причина вибуху невідома, відмовившись від попередньої заяви про те, що вибух був викликаний коротким замиканням.
За повідомленнями ЗМІ, вибух міг бути спричинений метаном, який часто накопичується у вугільних шахтах. Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти близько 17:15 за Києвом. Прокуратура провінції Бартін розпочала розслідування причин вибуху.
Раніше ми писали, що влада Туреччини схвалила законопроект, який передбачає введення покарання до трьох років позбавлення волі за дезінформацію .
Також повідомлялося, що Туреччина попросила Росію відстрочити платежі за газ на тлі підвищення цін на енергоносії.
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