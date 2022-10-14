ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На шахті в Туреччині стався вибух: дві людини загинули, десятки під завалами

Новость на русском →
Анкара, П'ятниця 14 жовтня 2022 22:56
На шахті в Туреччині стався вибух: дві людини загинули, десятки під завалами Фото: на шахті у Туреччині стався вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини двоє людей загинули і 20 отримали поранення, 49 людей все ще заблоковано під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

В Управлінні з боротьби зі стихійними лихами Туреччини заявили, що причина вибуху невідома, відмовившись від попередньої заяви про те, що вибух був викликаний коротким замиканням.

За повідомленнями ЗМІ, вибух міг бути спричинений метаном, який часто накопичується у вугільних шахтах. Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти близько 17:15 за Києвом. Прокуратура провінції Бартін розпочала розслідування причин вибуху.

Раніше ми писали, що влада Туреччини схвалила законопроект, який передбачає введення покарання до трьох років позбавлення волі за дезінформацію .

Також повідомлялося, що Туреччина попросила Росію відстрочити платежі за газ на тлі підвищення цін на енергоносії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Кримінальна справа
NEWS
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі