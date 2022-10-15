Взрыв на шахте в Турции: количество жертв возросло более чем в 10 раз

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 25 человек. В то же время пострадали 11, из которых 4 находятся в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи.

"К сожалению, количество жертв в Бартине достигло 25 человек. Есть 11 пострадавших, которые находятся на лечении", - отметил чиновник.

Коджа указал, что 4 из раненых находятся в реанимации, из них 1 – в тяжелом состоянии.

По его словам, ранее пострадавших самолетами скорой помощи доставили в ожоговые центры Анкары и Стамбула.