UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибух на шахті у Туреччині: кількість жертв знову різко зросла

Фото: кількість загиблих внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Число загиблих внаслідок вибуху на вугільній шахті в провінції Бартін на півночі Туреччини в п'ятницю досягло 41 людини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що 58 зі 110 людей, які працювали в шахті на момент вибуху, були евакуйовані бригадами рятувальників, або вибралися самі. Сойлу також повідомив, що одного шахтаря було виписано з лікарні, а 10 людей все ще проходять лікування в Бартині та Стамбулі.

Влада заявила, що турецька прокуратура розпочала розслідування причин інциденту, але початкові ознаки полягали в тому, що вибух був викликаний метаном, який накопичується у вугільних шахтах.

Раніше міністр енергетики Фатіх Донмез заявив, що пожежа в шахті була значною мірою локалізована, але після інциденту, що стався на глибині 350 метрів, продовжуються роботи з ізоляції вогню та охолодження.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей. Водночас постраждали 11, з яких 4 перебувають у реанімації.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня було відомо, що жертвами вибуху на шахті в Туреччині стали 2 особи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган