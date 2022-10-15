Взрыв на шахте в Турции: количество жертв снова резко возросло

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартин на севере Турции в пятницу достигло 41 человека.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что 58 из 110 человек, работавших в шахте на момент взрыва, были эвакуированы бригадами горноспасателей, или выбрались сами. Сойлу также сообщил, что один шахтер был выписан из больницы, а 10 человек все еще проходят лечение в Бартине и Стамбуле.

Власти заявили, что турецкая прокуратура начала расследование причин инцидента, но первоначальные признаки заключались в том, что взрыв был вызван метаном, который накапливается в угольных шахтах.

Ранее министр энергетики Фатих Донмез заявил, что пожар в шахте был в значительной степени локализован, но после инцидента, произошедшего на глубине 350 метров, продолжаются работы по изоляции огня и охлаждению.