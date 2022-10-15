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Взрыв на шахте в Турции: количество жертв снова резко возросло

Фото: число погибших в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции выросло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартин на севере Турции в пятницу достигло 41 человека.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что 58 из 110 человек, работавших в шахте на момент взрыва, были эвакуированы бригадами горноспасателей, или выбрались сами. Сойлу также сообщил, что один шахтер был выписан из больницы, а 10 человек все еще проходят лечение в Бартине и Стамбуле.

Власти заявили, что турецкая прокуратура начала расследование причин инцидента, но первоначальные признаки заключались в том, что взрыв был вызван метаном, который накапливается в угольных шахтах.

Ранее министр энергетики Фатих Донмез заявил, что пожар в шахте был в значительной степени локализован, но после инцидента, произошедшего на глубине 350 метров, продолжаются работы по изоляции огня и охлаждению.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 25 человек. В то же время пострадали 11, из которых 4 находятся в реанимации.

Напомним, вечером 14 октября было известно, что жертвами взрыва на шахте в Турции стали 2 человека.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган