Вибух на шахті в Туреччині: кількість жертв зросла у понад 10 разів

Фото: Кільксть жертв унаслідок вибуху на шахті в Туреччині зросла до 25 осіб (aa.com)

Унаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей. Водночас постраждали 11 осіб, з яких 4 перебувають у реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter турецького міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджи.

"На жаль, кількість жертв у Бартині досягла 25 осіб. Маємо 11 постраждалих, які перебувають на лікуванні", - зазначив посадовець. Коджа вказав, що 4 з поранених перебувають у реанімації, із них 1 - у важкому стані. За його словами, раніше постраждалих літаками швидкої допомоги доправили до опікових центрів Анкари та Стамбула. Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/0WLLgsXGGk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022