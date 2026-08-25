Вибух, пожежа, загибла і поранені: поблизу міста Самар проходить евакуація

Раніше РБК-Україна писало, що вночі 25 серпня окупанти ударили по ТРЦ в Дніпропетровській області. Через атаку виникла пожежа.

Також повідомлялося, що 21 серпня Росія била ударним БПЛА по найбільшому торговому комплексу Кривого Рогу. Спочатку було відомо про 2 загиблих і 50 постраждалих.

Крім того, примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.