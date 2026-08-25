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Взрыв, пожар, погибшая и раненые: вблизи города Самар проходит эвакуация

19:25 25.08.2026 Вт
2 мин
Чрезвычайная ситуация привела к отселению жителей из опасной зоны
aimg Елена Бджола
Фото: вблизи города Самар прозвучал взрыв (Getty Images)

Сегодня днем недалеко от города Самар произошел взрыв. Местные паблики также пишут о пожаре после него. В нескольких населенных пунктах объявлена эвакуация. Есть погибшая и более 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Самаровской районной государственной администрации Днепропетровской области в Facebook .

Эвакуация из Песчанской громады

Эвакуация жителей происходит "из опасной зоны", по словам администрации.

Жителей Песчанской громады и Орловщанского старостинского округа просят сохранять спокойствие и четко следовать указаниям представителей власти, полиции и спасателей.

Во время эвакуации людям нужно:

  • не приближаться к опасной территории;
  • не препятствовать работе экстренных служб;
  • помогать детям, старикам и маломобильным гражданам;
  • взять с собой документы, необходимые лекарства и вещи первой необходимости.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы, заявила администрация района.

Что еще известно

Рядом с Песчанским поселковым советом развернуто:

  • мобильный штаб полиции,
  • пункт приема заявлений,
  • пункт оказания медицинской помощи.

Полицейские помогают пострадавшим, обеспечивают правопорядок и принимают обращения граждан по поводу повреждения имущества.

Власти Самаровского района просят следить только за официальными сообщениями насчет этого события.

Оновлено в 20.17

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что работает в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления.

Ганжа провел совещание с:

  • правоохранителями,
  • спасателями,
  • представителями местных властей,
  • профильными службами.

"На данный момент известно об одном человеке, погибшем из-за взрыва. Еще 11 ранены. Три частных дома разрушены, 15 - повреждены. Людей из эпицентра взрыва эвакуировали", - уточнил он.

Доступ к опасной территории ограничен, отметил Ганжа.

Ранее РБК-Украина писало, что ночью 25 августа оккупанты ударили по ТРЦ в Днепропетровской области. Из-за атаки возник пожар.

Также сообщалось, что 21 августа Россия была ударным БПЛА по крупнейшему торговому комплексу Кривого Рога. Первоначально было известно о 2 погибших и 50 пострадавших.

Кроме того, принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.

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