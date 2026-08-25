Взрыв, пожар, погибшая и раненые: вблизи города Самар проходит эвакуация

Ранее РБК-Украина писало, что ночью 25 августа оккупанты ударили по ТРЦ в Днепропетровской области. Из-за атаки возник пожар.

Также сообщалось, что 21 августа Россия была ударным БПЛА по крупнейшему торговому комплексу Кривого Рога. Первоначально было известно о 2 погибших и 50 пострадавших.

Кроме того, принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.