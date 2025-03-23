Вибух у поліції в Одеській області могла влаштувати жінка з пакетом, поранені три особи

Сьогодні ввечері в Одеській області стався вибух в будівлі поліції. Внаслідок інциденту постраждали троє представників правоохоронних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Одеської області.

"Уточнення: троє поліцейських отримали поранення. Їм надається медична допомога", - йдеться у дописі.

Як повідомили правоохоронці, вибух пролунав приблизно о 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом. У ньому, ймовірно, могла бути вибухівка.

"На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники. Розслідування здійснюватиметься УСБУ в Одеській області", - додали у поліції.

Зазначимо, що за попередньою інформацією, внаслідок інциденту жінка загинула на місці. Крім того, за даними Telegram-каналу "Думская", подія відбулась у населеному пункті Біляївка.