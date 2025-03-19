Намагався підірвати поліцейських. СБУ затримала російського агента
СБУ затримала ще одного агента РФ. Він намагався підірвати поліцейських, які мали прибути за "липовим" викликом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
У результаті правоохоронці затримали агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом.
"Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на "102" про нібито виявлену там людину без ознак життя", - зазначили в СБУ.
На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.
"У разі прибуття поліцейських до вибухової "пастки", агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці", - додали у спецслужбі.
Що відомо про агента РФ
За матеріалами справи, замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку "легких грошей".
Згодом він прибув до обумовленого схрону і забрав звідти складові до СВП. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру.
Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту "винагороду", яку він сподівався отримати на власний криптогаманець.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спроби терактів РФ в Україні
Російські спецслужби постійно намагаються влаштувати теракти в Україні. Правоохоронці змогли запобігти вже не одній і не двом подібним спробам.
Наприклад, нещодавно СБУ затримала агента російської розвідки в Хмельницькій області. Він шпигував за військовими аеродромами і готував теракти на заході України.
Крім того, контррозвідка Служби безпеки України викрила неповнолітню агентку РФ. 16-річна дівчина виготовила вибухівку, щоб підірвати житомирських поліцейських.
Зазначимо, що з лютого у військових частинах, установах і закладах Сухопутних військ ЗСУ посилили охорону. Таке рішення ухвалили на тлі хвилі підривів у ТЦК.
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