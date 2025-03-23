Взрыв в полиции в Одесской области могла устроить женщина с пакетом, ранены три человека

Сегодня вечером в Одесской области произошел взрыв в здании полиции. В результате инцидента пострадали трое представителей правоохранительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.

"Уточнение: трое полицейских получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, взрыв прогремел примерно в 18:00 после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом. В нем, вероятно, могла быть взрывчатка.

"На месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели. Расследование будет осуществляться УСБУ в Одесской области", - добавили в полиции.

Отметим, что по предварительной информации, в результате инцидента женщина погибла на месте. Кроме того, по данным Telegram-канала "Думская", событие произошло в населенном пункте Беляевка.