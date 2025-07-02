Вибух під Житомиром: двоє людей загинули, 15 постраждали

"У населеному пункті Березина біля Житомира на трасі M-06 сталося два вибухи. Ми можемо констатувати про двох загиблих, 15 осіб постраждали", - зазначив Бунечко.

Він уточнив, що також внаслідок вибуху було пошкоджено приватні будинки.

На місці інциденту розгорнули оперативний штаб. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. По трасі забезпечили мінімальний проїзд.

Також очільник ОВА закликав українців, які планували поїздку трасою M-06, перенести її до кінця сьогоднішнього дня, поки на місці працюють оперативно-слідчі групи.